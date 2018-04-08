В Гомеле в воскресенье, 8 апреля, в возрасте 72-х лет скончался отец героя Небесной сотни Михаила Жизневского. «Произошло это в начале 16 часов. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него тоже сильно болели суставы», — рассказала его супруга Нина Жизневская.

Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве. Он был одним из первых жертв Революции Достоинства наряду с Сергеем Нигояном и Романом Сеником.

По распоряжению президента Петра Порошенко, нынешней весной Михаил Жизневский должен был пройти лечение в одном из украинских санаториев.

Петр Порошенко выразил соболезнования жене умершего.