Слуцкий: Россия не согласна с требованиями, которые США предъявляют Ирану

США нарушают свои обязательства, требуя пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и угрожая выйти из договора. Россия с этим не согласна и будет выступать в ООН против этого, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Америка нарушает свои обязательства, грозя выйти из иранской ядерной сделки… Мы не согласны с теми новыми требованиями, которые предъявляются сегодня Ирану из Вашингтона. Беспрекословный доступ по первому требованию на атомные объекты и ряд других вопросов превышают обязательства Ирана и противоречат уставу МАГАТЭ», — сказал депутат в воскресенье на встрече с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Алаэддином Боруджерди. Его цитирует ТАСС.

Слуцкий заверил, что Россия и дальше будет выступать на площадке Совета Безопасности ООН против выхода США и СВПД. «Это, в первую очередь, противоречит интересам международного сообщества, а не только Ирана, как отдельно взятой страны», — отметил он.

В свою очередь Боруджерди заявил, что Россия и Иран «должны, опираясь на национальную мощь и национальное достояние, укреплять своё взаимодействие, чтобы мы могли противостоять подобным инициативам американцев».

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что американский президент Дональд Трамп собирается объявить об аннулировании договора о ядерной сделке и возобновлении действия санкций против Ирана. По его мнению, СВПД не соответствует интересам Вашингтона.

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