«Смертельно отравленные» Скрипали думают о переезде в США

Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами, пишет газета Sunday Times.

Как сообщает издание, такая мера направлена на «защиту от новых покушений».

Также отмечается, что сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ по поводу вопроса выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей «для обеспечения их безопасности».

«Им предложат жить под новыми именами», — передает газета слова источника в британском правительстве.

По данным издания, среди стран, рассматриваемых для переезда Скрипалей были также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

«Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить», — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

Помимо этого, источники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании и выразили надежду, что они в скором времени смогут помочь следствию.

29 российских теорий

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии у России 29 теорий касательно отравления британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом также сообщает Times.

«Российское правительство и государственные СМИ создали 29 отдельных теорий касательно отравлений в Солсбери», — заявил глава Форин-офиса в своем материале для газеты.

Он также напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вскоре опубликует результаты экспертизы вещества, которым были отравлены Скрипали, и обвинил Россию в досрочной «дискредитации вердикта» организации.

Джонсон сравнил требование Москвы присоединиться к расследованию происшествия в Солсбери в рамках ОЗХО с попыткой водителя, которого подозревают в нетрезвом вождении, использовать свой алкотестер.

По словам главы британского МИД, Лондон обладает информацией о том, что в течение последнего десятилетия Россия нашла способы доставки нервно-паралитических агентов, «вероятнее всего, для убийства», и в рамках этой программы произвела и накопила небольшое количество отравляющего вещества.

Также он в очередной раз раскритиковал позицию лидера парламентской оппозиции лейбориста Джереми Корбина, назвав его «идиотом Кремля».

Ранее четвертого марта на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили покушение в городе Солсбери с применением отравляющего вещества А234. Лондон незамедлительно выдвинул обвинения в адрес Москвы, спровоцировав дипломатический кризис. Россия же отвергает обвинения, называя их голословными.