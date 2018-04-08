СМИ допустили переезд Скрипалей в США под новыми именами

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления нервно-паралитическим веществом, могут переехать из Великобритании в США, причем под новыми именами, пишет The Sunday Times.

По информации издания, такое предложение сделают Скрипалям, чтобы защитить их от угрозы новых покушений. «Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить», — утверждает источник издания в разведке.

Впрочем, рассматриваются и другие страны, британские спецслужбы обсуждают с коллегами из ЦРУ варианты переезда Скрипалей в Канаду, Австралию или Новую Зеландию.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вскоре опубликует результаты экспертизы вещества, которым были отравлены Скрипали. При этом дипломат обвинил Россию в попытке заблаговременно дискредитировать вердикт экспертов ОЗХО: «Российское правительство и государственные СМИ создали 29 отдельных теорий касательно отравлений в Солсбери».

Постпред России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил: «Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело».