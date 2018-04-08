СМИ рассказали о компромиссе властей Сирии с боевиками по пленным

Боевики запрещенной в России радикальной группировки «Джейш аль-Ислам»и власти Сирии достигли соглашения по дальнейшей судьбе пленных в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии.

По словам собеседника агентства, боевики в ближайшие часы передадут властям всех пленных, освобождение будет проводиться в два этапа. За первой группой пленных в Думу уже прибыла колонна автобусов.

Ранее западные неправительственные организации обвинили сирийскую армию в применении химоружия в Думе. В Госдепе возложили ответственность за это на Россию, а президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, Россия и Иран поддерживают «Зверя Асада».

При этом Минобороны РФ объявило, что сообщения о применении правительственными силами Сирии химического оружия в Думе не соответствуют действительности, а МИД России назвал эти сообщения информационным вбросом и сфабрикованной информацией авторства организаций, которые базируются в Великобритании и США.