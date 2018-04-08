СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

СМИ опубликовали снимки новых моделей автомобильной марки LADA, произведенных ПАО «АвтоВАЗ». Фото сделаны в Тольятти.

Транспортные средства закамуфлированы. Их апрельские фотографии опубликовал «Автостат».

Как могут выглядеть новые модели LADA? Пока во многих Интернет-изданиях бурно обсуждают эскизы новой LADA Granta, в нашем распоряжении оказались снимки закамуфлированных автомобилей, которые поступили в аналитическое агентство "АВТОСТАТ" от одного из наш https://t.co/ZH3wXrm01S pic.twitter.com/DjpZXy6syN

— АВТОСТАТ (@Autostat) 7 апреля 2018 г.

По мнению журналистов, это новая LADA Granta и LADA XRAY в варианте Cross. Известно, что эти модели уже готовят к демонстрации. Производитель собирается показать их на Московском автосалоне в конце этого лета.

Накануне обнародовали эскизы того, как станет выглядеть новая LADA Granta. С помощью графических редакторов дизайнеры создали варианты внешнего вида автомобиля. Для их создания ориентиром стали ранее обнародованные шпионские фото. По примерным наброскам, в этой модели изменится капот и радиаторная решетка. Возможно выполнение части кузова в X-образном стиле. Номерной знак, что находится позади, вероятно, расположат на крышке багажника.