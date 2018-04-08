СМИ: Скрипали получат возможность остаться в США под новыми именами

Газета The Sunday Times разместила информацию, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, которого осудили в РФ за шпионаж в пользу британской стороны, и его дочери предложат возможность остаться в Соединенных Штатах, взяв новые имена.

Это утверждение сделано в публикации издания 8 апреля со ссылкой на правительственного сотрудника Соединенного Королевства. Там также говорится, что работники службы внешней разведки Британии обсудили с сотрудниками Центрального разведывательного управления США тему переселения Скрипалей из Великобритании для защиты их жизней. Варианты переселения есть в одно из четырех государств: Америку, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. В статье сказано, что выбор пал на первую страну.