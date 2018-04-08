СМИ: Скрипалям предложат переехать в США из Великобритании

Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим агентом в городе Солсбери, предложат переехать из Соединённого Королевства под новыми именами. Наиболее вероятно, что новым местом жительства семьи станут США, пишет воскресная газета The Sunday Times. Читайте по теме

Лондон тянет всех в свою Страну чудес

СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства сообщило, что спецслужбы в настоящее время обсуждают возможность переселения Скрипалей в другую англоязычную страну.

«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», — цитирует газета своего источника.

Яндекс.Дзенв Telegram

В немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей

Смещённый путём импичмента экс-президент Литвы не пойдёт на выборы в 2019 году

Саакашвили нашёл себе новую работу