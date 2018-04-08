СМИ сообщили о готовности Виктории Скрипаль дать показания Скотланд-Ярду

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы проявят соответствующий интерес, пишет The Sunday Telegraph.

Виктория Скрипаль заявила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, «чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует», утверждает издание.

Между тем племянница Скрипаля не может въехать в Великобританию из-за отказа в предоставлении визы. Виктория Скрипаль обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть отказ в выдаче ей гостевой визы.

В посольстве России в Великобритании заявили, что отказ британской стороны выдать визу Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер.