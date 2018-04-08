СМИ сообщили о предотвращении теракта в Берлине

Германские полицейские задержали четырех человек по подозрению в подготовке террористической атаки в Берлине, сообщает Welt.

Как рассказал изданию высокопоставленный сотрудник берлинской полиции, задержанные планировали напасть с ножами на гостей полумарафона, который прошел в Берлине 8 апреля. В ходе обыска в доме одного из задержанных собаки среагировали на, по всей видимости, взрывчатку, рассказал источник.

Предположительно, главный из задержанных злоумышленников входил в круг террориста Аниса Амри, который устроил наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. Жертвами того теракта стали 11 человек, более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.