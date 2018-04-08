SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!

NEWSTES.RU поздравляет с Пасхой всех, кто отмечает этот праздник! Желаем вам и ваших близких добра и мира. По возможности проведите этот светлый день в гармонии с собой и окружающими. И как бы ни было порой трудно, всегда помните, что в конечном счете любовь побеждает все.