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SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!


Добавлено: 08 апр 2018 в 01:31, Категория: Шоу-бизнес
SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!

NEWSTES.RU поздравляет с Пасхой всех, кто отмечает этот праздник! Желаем вам и ваших близких добра и мира. По возможности проведите этот светлый день в гармонии с собой и окружающими. И как бы ни было порой трудно, всегда помните, что в конечном счете любовь побеждает все.


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Добавлено: 08 апр 2018 в 01:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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