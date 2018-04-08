NEWSTES.RU поздравляет с Пасхой всех, кто отмечает этот праздник! Желаем вам и ваших близких добра и мира. По возможности проведите этот светлый день в гармонии с собой и окружающими. И как бы ни было порой трудно, всегда помните, что в конечном счете любовь побеждает все.
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SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!
Добавлено: 08 апр 2018 в 01:31, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 08 апр 2018 в 01:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik
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