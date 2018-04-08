США допустили удар по армии Асада из-за химатаки в Думе

Советник президента США Том Боссерт заявил, что Белый дом не исключает вариант удара по позициям сирийских правительственных сил в качестве ответа на химические атаки в городе Дума, сообщает АВС.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на западные неправительственные организации, в том числе «Белые каски», появились сообщения о том, что на город Дума была сброшена бомба с химикатами. При этом «от удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли, по разным данным, от 11 до 35 человек.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ответом на химатаку стать нанесение удара по сирийской армии, Том Боссерт заявил: «Ничего нельзя исключать».

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку «Зверя Асада».