США в международных структурах представляют неадекватные люди

Показать меню
Актуально
«Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный - 09:59 «Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный прирост Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей - 10:00 Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей Анастасия Лисова всегда находит, чем заняться - 10:03 Анастасия Лисова всегда находит, чем заняться Губернатор подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга - 10:06 Губернатор подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга Китай посулил США новые ответные меры на возможное повышение пошлин - 10:06 Китай посулил США новые ответные меры на возможное повышение пошлин Главком рассказал о новой технике на параде Победы 9 мая - 10:06 Главком рассказал о новой технике на параде Победы 9 мая Пучдемона освободят под залог - 10:07 Пучдемона освободят под залог Переводчик Каддафи рассказал о выделении 20 млн евро на кампанию Саркози - 10:07 Переводчик Каддафи рассказал о выделении 20 млн евро на кампанию Саркози В Финляндии мужчина-трансгендер родил ребенка - 10:08 В Финляндии мужчина-трансгендер родил ребенка Умерла известная детская писательница Ирина Токмакова - 10:49 Умерла известная детская писательница Ирина Токмакова Заседание глав МИД СНГ началось в Минске - 10:56 Заседание глав МИД СНГ началось в Минске Задержанный полицией боец Макгрегор в пятницу предстанет перед судьей - 11:01 Задержанный полицией боец Макгрегор в пятницу предстанет перед судьей «Психология трусов», — глава Крыма о захвате Украиной моряков судна «Норд» - 11:03 «Психология трусов», — глава Крыма о захвате Украиной моряков судна «Норд» В Госдуме обсудят наказание за распространение непроверенных данных в соцсетях - 11:06 В Госдуме обсудят наказание за распространение непроверенных данных в соцсетях Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram - 11:06 Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram Биохимической реакцией будут управлять с помощью света - 11:07 Биохимической реакцией будут управлять с помощью света Полпред Бабич опроверг хранение газа «Новичок» в лаборатории в Шиханах - 11:07 Полпред Бабич опроверг хранение газа «Новичок» в лаборатории в Шиханах
» » США в международных структурах представляют неадекватные люди

США в международных структурах представляют неадекватные люди


Добавлено: 08 апр 2018 в 08:10, Категория: Новости на сегодня
США в международных структурах представляют неадекватные люди

Мы привыкли сетовать на то, что в России маловата «скамейка запасных», и президент, дескать, перетасовывает карты из одной и той же колоды, когда ему необходимо провести кадровые назначения. Какое-то время действительно было именно так, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Накопление кадрового резерва, в том числе и президентского, различного рода форумы и конкурсы привели к тому, что в российской политике и государственном управлении появилось достаточно молодых людей, технократов и иных специалистов, которые вчера еще были никому не известны, а сегодня решают ответственные задачи, пишет обозреватель КП.ру.

А вот у наших «партнеров» по ту сторону океана ситуация такова, что впору задать вопрос, какой длины «скамейка запасных» в Вашингтоне? Похоже, не очень длинная, да и сидят на ней люди, которые свою страну, в том числе и на мировой арене, скорее, позорят, чем вызывают своей деятельностью уважение к ней.

Буквально на днях постоянный представитель (посол, иначе выражаясь) США при ООН публично заявила, что презирает Организацию Объединенных Наций. Сделала это заявление она во время выступления перед студентами университета Дьюка в Северной Каролине. В этом же выступлении мадам выразила и свое видение сущности американской политики по отношению к России. Тоже очень примечательное.

— Я хорошо знакома с Джоном Болтоном (постпред США при ООН в 2005—2006 гг. — прим. авт.). Я общалась и советовалась с ним. Мне известно его пренебрежительное отношение к ООН. Я его разделяю, — дословно заявила она студентам.

— В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы с ней не хотим работать, — высказалась она про американо-российские отношения и пояснила, как именно США «хотят работать».

— Мы работаем с ними (Россией — прим. авт.), когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть.

Святая простота! Вот это представляет США в ООН. Вот это презирает ООН с истинно американской манией величия, не имея никакого представления ни о том, что такое дипломатия, ни об устройстве земного шарика.

Напомню, именно ее разыграли российские пранкеры Вован и Лексус, представившись премьер-министром Польши. Они сообщили о том, что Россия вмешалась в выборы в выдуманном ими государстве Биномо, где-то «не так далеко от Вьетнама, на юге Китая», которое стремится к независимости. И она все это приняла за чистую монету, возмутилась Россией и пообещала помощь США: «Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией».

Как уже отреагировали блогеры, «Никки Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 по 2017 год. За эти 6 лет она 24 раза обращалась к психотерапевту с жалобами на своё психическое состояние, постоянную нервозность и чувство тревоги».

Здесь надо пояснить, что такая частота обращений к психотерапевту свидетельствует, что, скорее всего, ей нужно было продлевать медицинские рецепты для покупки антидепрессантов. То есть мадам сидела на колесах, которые немного (или много) подправляли картину мира в ее голове.

И можно даже предположить, читая, что она несет и как себя ведет, что пару визитов к психотерапевту постпред США при ООН пропустила. Последствия чего сейчас и начали сказываться.

Стоит посмотреть, как она пытается орать, как и ее предшественница на этом посту Саманта Пауэр, на российского постпреда в ООН Василия Небензю, чтобы понять, что с психикой у обеих дам очень большие проблемы. Кстати, от язвительных ответов Небензи ее корежит не меньше, чем Саманту Пауэр от реплик светлой памяти Виталия Ивановича Чуркина.

Проблема адекватности американских политиков, если не брать даже госсекретарей, которые, начиная с Джона Керри, демонстрируют удивительную деградацию и непрофессионализм, становится все более значимой, поскольку они, извините, руководят страной с самым мощным ядерным арсеналом.

И начался это процесс далеко не вчера.

Взять того же Джона Болтона, к которому апеллировала Хейли. Сей господин, занимая должность помощника Госсекретаря США, утаивал от своих шефов информацию от разведки, если она противоречила его целям. В 2002-м он пытался обвинить Кубу в передаче технологии производства биологического оружия «странам-изгоям», а когда сотрудники разведки отказались поддержать эту ахинею, добился их увольнения. Да и в лживых обвинениях Ирака президентом Бушем в 2003 году Джон Болтон засветился по полной.

— Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты, — заявил Болтон, несмотря на то, что сам был постпредом именно при ООН.

И это именно тот самый Джон Болтон, которого Дональд Трамп в апреле этого года назначил своим советником по национальной безопасности. А советник президента США по нацбезопасности — это очень круто. Это правая рука главы администрации США по вопросам разведки, борьбы с терроризмом и даже войны, не связанная бюрократическими условностями.

Это, говорите, у нас «скамейка» короткая? А вам от вашингтонской не страшно? Не столько от «длины», сколько от осознания того, что там сидят неуравновешенные дилетанты с манией величия и спасающиеся антидепрессантами необразованные психи. В одном флаконе.

Александр Гришин


Материалы по теме:

СМИ: кадровые резервы всех уровней в России могут объединить в единую базу
Аксенов поручил готовить скамейку запасных для министров
Аксенов поручил вице-премьерам готовить скамейку запасных министров
Лукашенко нашел путь к разрешению кризиса в Донбассе
Добавлено: 08 апр 2018 в 08:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Африка «распадается надвое» — в Сети появились впечатляющие кадры (ВИДЕО)

Африка «распадается надвое» — в Сети появились впечатляющие кадры (ВИДЕО)

Норвежцы приняли ночную сирену за начало войны с Россией

Норвежцы приняли ночную сирену за начало войны с Россией

Медведев выделил почти 7 млрд рублей на плавучий «Северный полюс»

Медведев выделил почти 7 млрд рублей на плавучий «Северный полюс»

Трамп приказал сажать нелегалов в военные тюрьмы

Трамп приказал сажать нелегалов в военные тюрьмы

Новости России
еще новости
СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля

Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля

Виктория Скрипаль попросила Мэй помочь ей с получением визы

Виктория Скрипаль попросила Мэй помочь ей с получением визы

Поезда не едут по синей ветке московского метро

Поезда не едут по синей ветке московского метро

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой

Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой

SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!

SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!

Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Первый ребенок США: что любит, где учится и чем занимается в Белом доме Бэррон Трамп

Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно

Снежана Набок пришла на проект, чтобы отбить Иосифа Оганесяна у Саши Черно

Новости политики
еще новости
СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Евгений Бень: Или «Черчесов, до свидания», или поможет только чудо

Евгений Бень: Или «Черчесов, до свидания», или поможет только чудо

Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Новости экономики
еще новости
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Новости общества
еще новости
Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке

Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке

В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске

В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске

Путин подписал указ о праздновании памятных дат по новым правилам

Путин подписал указ о праздновании памятных дат по новым правилам

В Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороны

В Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороны

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
Пасха в Донецке: магазины наводнили «не такие» яйца из Казахстана

Пасха в Донецке: магазины наводнили «не такие» яйца из Казахстана

Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

В Канаде автобус столкнулся с грузовиком: есть жервы

В Канаде автобус столкнулся с грузовиком: есть жервы

Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый

Сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Есть раненый

Мировые новости
еще новости
Доказана польза растяжки для пожилых людей

Доказана польза растяжки для пожилых людей

Пожар в Харькове: есть погибший

Пожар в Харькове: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях




Лента новостей
СМИ: Скрипали получат возможность остаться в США под новыми именами - 05:14 СМИ: Скрипали получат возможность остаться в США под новыми именамиФранцузский "Бурж" поднял под своды своей арены футболку баскетболистки Корстин - 04:21 Французский «Узбекский спецназ». Как российские бойцы спасали Таджикистан (ФОТО) - 04:14 «Узбекский спецназ». Как российские бойцы спасали Таджикистан (ФОТО)Пять человек пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower – СМИ - 03:52 Пять человек пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower – СМИУникальные кадры: Гремучая змея и рысь сошлись в смертельном поединке (ВИДЕО) - 02:56 Уникальные кадры: Гремучая змея и рысь сошлись в смертельном поединке (ВИДЕО)Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля - 02:45 Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреляМугуруса сыграет с Бабош в финале теннисного турнира в Монтеррее - 02:00 Мугуруса сыграет с Бабош в финале теннисного турнира в МонтеррееВенгерка Бабош пробилась в финал теннисного турнира в Монтеррее - 01:38 Венгерка Бабош пробилась в финал теннисного турнира в МонтеррееВ Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороны - 01:35 В Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороныSPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой! - 01:31 SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой!Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - 01:00 Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа СпасителяРуководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку – СМИ - 00:52 Руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку – СМИГолландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧП - 00:10 Голландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧПУкраинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае - 23:59 Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае
Последние новости
Отец Хабиба Нурмагомедова о завоевании пояса UFC: это победа России - 09:28 Отец Хабиба Нурмагомедова о завоевании пояса UFC: это победа России Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке - 09:24 Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке «Смертельно отравленные» Скрипали думают о переезде в США - 09:14 «Смертельно отравленные» Скрипали думают о переезде в США Бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что данные из Facebook могут хранить в любой стране - 09:10 Бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что данные из Facebook могут хранить в любой стране Мемория. Никита Михайловский - 08:44 Мемория. Никита Михайловский В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске - 08:14 В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске США в международных структурах представляют неадекватные люди - 08:10 США в международных структурах представляют неадекватные люди Путин подписал указ о праздновании памятных дат по новым правилам - 08:06 Путин подписал указ о праздновании памятных дат по новым правилам "Бостон" обыграл "Оттаву" в НХЛ, Худобин признан первой звездой матча - 07:59 Пасха в Донецке: магазины наводнили «не такие» яйца из Казахстана - 07:49 Пасха в Донецке: магазины наводнили «не такие» яйца из Казахстана СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY - 07:38 СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой - 07:14 Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой Количество жертв аварии автобуса с хоккеистами в Канаде выросло до 15 – СМИ - 06:56 Количество жертв аварии автобуса с хоккеистами в Канаде выросло до 15 – СМИ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"