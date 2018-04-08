США в международных структурах представляют неадекватные люди

Мы привыкли сетовать на то, что в России маловата «скамейка запасных», и президент, дескать, перетасовывает карты из одной и той же колоды, когда ему необходимо провести кадровые назначения. Какое-то время действительно было именно так, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Накопление кадрового резерва, в том числе и президентского, различного рода форумы и конкурсы привели к тому, что в российской политике и государственном управлении появилось достаточно молодых людей, технократов и иных специалистов, которые вчера еще были никому не известны, а сегодня решают ответственные задачи, пишет обозреватель КП.ру.

А вот у наших «партнеров» по ту сторону океана ситуация такова, что впору задать вопрос, какой длины «скамейка запасных» в Вашингтоне? Похоже, не очень длинная, да и сидят на ней люди, которые свою страну, в том числе и на мировой арене, скорее, позорят, чем вызывают своей деятельностью уважение к ней.

Буквально на днях постоянный представитель (посол, иначе выражаясь) США при ООН публично заявила, что презирает Организацию Объединенных Наций. Сделала это заявление она во время выступления перед студентами университета Дьюка в Северной Каролине. В этом же выступлении мадам выразила и свое видение сущности американской политики по отношению к России. Тоже очень примечательное.

— Я хорошо знакома с Джоном Болтоном (постпред США при ООН в 2005—2006 гг. — прим. авт.). Я общалась и советовалась с ним. Мне известно его пренебрежительное отношение к ООН. Я его разделяю, — дословно заявила она студентам.

— В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы с ней не хотим работать, — высказалась она про американо-российские отношения и пояснила, как именно США «хотят работать».

— Мы работаем с ними (Россией — прим. авт.), когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть.

Святая простота! Вот это представляет США в ООН. Вот это презирает ООН с истинно американской манией величия, не имея никакого представления ни о том, что такое дипломатия, ни об устройстве земного шарика.

Напомню, именно ее разыграли российские пранкеры Вован и Лексус, представившись премьер-министром Польши. Они сообщили о том, что Россия вмешалась в выборы в выдуманном ими государстве Биномо, где-то «не так далеко от Вьетнама, на юге Китая», которое стремится к независимости. И она все это приняла за чистую монету, возмутилась Россией и пообещала помощь США: «Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией».

Как уже отреагировали блогеры, «Никки Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 по 2017 год. За эти 6 лет она 24 раза обращалась к психотерапевту с жалобами на своё психическое состояние, постоянную нервозность и чувство тревоги».

Здесь надо пояснить, что такая частота обращений к психотерапевту свидетельствует, что, скорее всего, ей нужно было продлевать медицинские рецепты для покупки антидепрессантов. То есть мадам сидела на колесах, которые немного (или много) подправляли картину мира в ее голове.

И можно даже предположить, читая, что она несет и как себя ведет, что пару визитов к психотерапевту постпред США при ООН пропустила. Последствия чего сейчас и начали сказываться.

Стоит посмотреть, как она пытается орать, как и ее предшественница на этом посту Саманта Пауэр, на российского постпреда в ООН Василия Небензю, чтобы понять, что с психикой у обеих дам очень большие проблемы. Кстати, от язвительных ответов Небензи ее корежит не меньше, чем Саманту Пауэр от реплик светлой памяти Виталия Ивановича Чуркина.

Проблема адекватности американских политиков, если не брать даже госсекретарей, которые, начиная с Джона Керри, демонстрируют удивительную деградацию и непрофессионализм, становится все более значимой, поскольку они, извините, руководят страной с самым мощным ядерным арсеналом.

И начался это процесс далеко не вчера.

Взять того же Джона Болтона, к которому апеллировала Хейли. Сей господин, занимая должность помощника Госсекретаря США, утаивал от своих шефов информацию от разведки, если она противоречила его целям. В 2002-м он пытался обвинить Кубу в передаче технологии производства биологического оружия «странам-изгоям», а когда сотрудники разведки отказались поддержать эту ахинею, добился их увольнения. Да и в лживых обвинениях Ирака президентом Бушем в 2003 году Джон Болтон засветился по полной.

— Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты, — заявил Болтон, несмотря на то, что сам был постпредом именно при ООН.

И это именно тот самый Джон Болтон, которого Дональд Трамп в апреле этого года назначил своим советником по национальной безопасности. А советник президента США по нацбезопасности — это очень круто. Это правая рука главы администрации США по вопросам разведки, борьбы с терроризмом и даже войны, не связанная бюрократическими условностями.

Это, говорите, у нас «скамейка» короткая? А вам от вашингтонской не страшно? Не столько от «длины», сколько от осознания того, что там сидят неуравновешенные дилетанты с манией величия и спасающиеся антидепрессантами необразованные психи. В одном флаконе.

Александр Гришин