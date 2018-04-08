"Теперь нет фальшивок, а есть реальный чемпион UFC". Победа Нурмагомедова в цитатах

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России – звучит гордо. Поздравления Хабибу Нурмагомедову приходят со всей страны, при этом не только из мира смешанных единоборств. Самые яркие цитаты о победе россиянина над американцем Элом Яквинтой – в материале корреспондента РИА Новости Сергея Смышляева.

Нурмагомедов в воскресенье победил Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Пятираундовый бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223, завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Нурмагомедов одержал 26-ю победу в 26 боях. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах и одной ничьей.

Первый чемпион UFC из России: Нурмагомедов вошел в историю

Хабиб Нурмагомедов: "Сейчас только один реальный чемпион. Нет фальшивок или чемпионов, которые ни разу не защищали свой титул. Теперь в UFC есть чемпион, и он хочет защищать свой титул".

Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов: "Я говорил, что (нужно) два первых раунда бороться, что Хабиб и сделал, потом биться два раунда, а далее — как получится. Так в итоге и случилось. Это победа России! Следующий желаемый соперник? (Конор) Макгрегор, (Тони) Фергюсон".

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко: "Многим было понятно, что Яквинта не способен был выиграть у Хабиба. Единственное, что могло помочь американцу, это пресловутый lucky punch ("шальное" попадание) или случай. Но этого не произошло. А так победа предсказуемая. Если говорить о дальнейших соперниках, то это Конор или Тони Фергюсон. А кто еще может составить конкуренцию? Но в целом было бы интересно сейчас посмотреть бой против Конора, чтобы вся эта шумиха и стычки закончились".

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт: "Выступление Хабиба было изумительным. Я считаю, что на данный момент в этой организации есть три лучших бойца — безусловно, Конор Макгрегор, "Ковбой" (Дональд) Серроне и Хабиб".

А теперь Макгрегор: Хабиб Нурмагомедов легко победил Эла Яквинту

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин: "Для меня победа над Яквинтой была ожидаемой, и она получилась уверенной. На сегодняшний день из весовой категории Хабиба один, максимум два бойца способны как-то противостоять ему. На сегодняшний день Хабиб в своем дивизионе объективно является самым сильным. Это он не раз доказывал, а сейчас поставил точку в этом вопросе. Говоря про будущих соперников, я считаю, что Хабиб готов драться с любым, кто будет претендентом. Неважно, кто это будет — Макгрегор или кто-то еще. В плане зрелищности было бы интересно посмотреть на их бой с ирландцем. Но не знаю, готов ли морально Макгрегор к этому".

Российский боец Вадим Немков: "Бой понравился. Он прошел в стиле Хабиба — перевод в партер, контроль и такие жесткие добивания, все, как и ожидалось. Мне кажется, Хабибу было все равно, кто там против него вышел бы — соперник бы в любом случае попал под раздачу. Судя по тому, как Хабиб провел два последних боя, в легком весе ни у кого нет шансов приблизиться к тому, чтобы его нокаутировать или побороть. Хабиб — настоящий чемпион. Он дал нам сегодня еще один повод гордиться Россией и российской школой борьбы".

Первый из России: Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. ФОТО

Министр спорта РФ Павел Колобков: "Хабиб — великий боец! Мы все невероятно гордимся этой победой — убедительной, безапелляционной, единогласной. В этом тяжелейшем виде спорта невозможно побеждать без силы духа, без настоящего мужского характера! Хабиб подтвердил статус непобежденного и вошел в историю как первый российский чемпион в истории UFC".

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев: "Особо не сомневался. Это событие. UFC - самая престижная версия по смешанным единоборствам. Можно только поприветствовать победу нашего спортсмена. Столько раз у него поменяли соперника… Дальше желаю Хабибу встретиться со всеми, кто отказался от боя с ним. Чтобы не было возможности говорить о каких-то травмах. Хабиб способен их победить, он не скрывает этого".

Нурмагомедов: не хочу, чтобы титул UFC изменил меня, хочу оставаться тем же Хабибом

Президент футбольного союза Дагестана и бывший футболист махачкалинского "Анжи" Будун Будунов: "Победа за явным преимуществом! Красавчик! Поднял настроение всей республике, всей России. Мы должны гордиться чемпионом. Хабиб добился своей цели, как бы его ни старались расшатать со всех сторон. Теперь он — номер один и имеет право диктовать свои условия. Наш боец готов драться с любым".