Трамп обвинил Путина в поддержке «Зверя Асада»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем твиттере сообщения западных неправительственных организаций о химической атаке на сирийский город Дума.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на западные неправительственные организации, в том числе «Белые каски», появились сообщения о том, что на город Дума была сброшена бомба с химикатами. При этом «от удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли, по разным данным, от 11 до 35 человек.

В Госдепе заявили, что ответственность за применение химоружия в Сирии лежит на России. Однако Минобороны РФ объявило, что сообщения о применении правительственными силами Сирии химического оружия в Думе не соответствуют действительности, а МИД России назвал эти сообщения информационным вбросом и сфабрикованной информацией авторства организаций, которые базируются в Великобритании и США.

Вслед за этим Трамп написал в своем твиттере: «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Зверя Асада».

Обвинения прозвучали и в адрес предшественника Трампа Барака Обамы: «Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей», — написал Трамп.