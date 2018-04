Трамп опроверг отставку главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что сообщения о намерении главы аппарата Белого дома Джона Келли уйти в отставку не соответствуют действительности.

Напомним, по данным газеты The Washington Post, одна из встреч Трампа и Келли в Овальном кабинете закончилась ссорой, после которой Келли заявил о готовности уйти в отставку.

Трамп написал, что эти сообщения больше похожи на фантастику, чем на правду». В целом же материалы The Washington Post, по мнению американского лидера, «больше похожи на плохо написанный роман, чем на хорошие статьи».

The Washington Post is far more fiction than fact. Story after story is made up garbage - more like a poorly written novel than good reporting. Always quoting sources (not names), many of which don’t exist. Story on John Kelly isn’t true, just another hit job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.