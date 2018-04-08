Тренер "Тосно" Парфёнов: не собираемся сдаваться в борьбе за выживание в РФПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футбольный клуб "Тосно" (Ленинградская область) не собирается сдаваться в борьбе за выживание в РФПЛ, каждое очко на финише сезона на вес золота, заявил главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов.

"Тосно" дома сыграл вничью со счетом 2:2 с "Уралом" (Екатеринбург) в матче РФПЛ в воскресенье. За пять туров до окончания чемпионата "Тосно" находится в зоне вылета, занимая 15-е место с 24 очками.

"Начало понравилось, ребята сделали то, о чём мы договаривались. Потом эмоции угасли, а соперник добавил. Немного подсели - соперник забил. В концовке сделали нелепую ошибку и упустили победу. Сдаваться не собираемся, каждое очко на вес золота", - сказал Парфёнов журналистам.

Ранее главный тренер "Урала" Александр Тарханов выразил мнение, что главный арбитр Артем Чистяков "заслуживает кол" за работу на матче в Санкт-Петербурге. "Не хотелось бы говорить на эмоциях: в Екатеринбурге тоже много спорных моментов было", - сказал Парфёнов.