Ученые открыли жизнь после смерти

Ученые провели уникальный опыт, доказывающий продолжение жизни после смерти.

Эксперты из США и Германии собрали группу добровольцев, которым грозила скорая смерть из-за неизлечимой болезни. Таким образом, они получили уникальную возможность наблюдать за динамикой головного мозга в момент физической смерти «подопытных».

Оказалось, когда человек умирает, его мозг выпускает электрический импульс, мощнейший по силе. А после непосредственно смерти импульс становится еще сильнее. Ученые назвали этот феномен «распространяющейся депрессией». Это доказывает вероятность продолжения жизни после смерти, считают эксперты.