Ученые выяснили, как можно похудеть с помощью борща

По результатам исследования британских ученых, для того, чтобы похудеть, нужно регулярно есть украинский борщ.

Так, к проекту было привлечено порядка ста женщин разного возраста и весовой категории. Всем участницам ученые предложили не реже четырех раз в неделю есть борщ, сваренный по классическому рецепту.

В его состав входит мясной бульон, мясо (курятина или свинина) свекла, морковь, лук, белокочанная капуста, картофель, помидоры или томатный сок, зелень.

Перед началом исследования все до единой участницы взвешивались, а также заполняли анкеты, в которых указывали вкусовые предпочтения и пищевые привычки.

По окончанию эксперимента женщины, у которых вес был изначально в пределах нормы, отметили, что стали легче на 3–5 кг. Те же, у кого было много избыточного веса, похудели на 7–10 кг. И это при том, что кроме включения борща в свой рацион питания они ничего не меняли.

Ученые легко объясняют такой «эффект» регулярного употребления борща — в нем содержится свекла, которая ускоряет метаболизм, за счет чего организм быстрее очищается от всего лишнего. К тому же, вареная капуста и томаты — являются в буквальном смысле слова «щетками» для кишечника.