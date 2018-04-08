Украина опровергла договоренность о возвращении экипажа «Норда»

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал на своей странице в Facebook, что информация о гарантии возвращения в Россию членов экипажа российского сейнера «Норд», якобы предоставленных украинскими властями, не соответствует действительности.

Бабин также написал, что «оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа», чтобы те смогли покинуть Украину.

Украинский чиновник подчеркнул, что по российским паспортам моряков не пустят в Крым с территории Украины.

Ранее о гарантии возвращения российских моряков на родину, предоставленных украинскими властями, заявлял владелец «Норда».