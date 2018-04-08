Украина получит от МВФ меньшую сумму, чем рассчитывала

В 2018 году власти Украины получат от Международного валютного фонда меньше ранее оговоренной суммы, сообщает Минэкономразвития Украины.

Правительство Украины рассчитывало на транш суммой в 3,5 миллиарда долларов, однако получит только 1,5 миллиарда.

Поступления от фонда запланированы в период с 2019 по 2021 год: в 2019 году в украинскую казну поступит 2 миллиарда долларов (вместо запланированных 4,4 миллиарда), в 2020 — 1,5 миллиарда (вместо 3,3 миллиарда), в 2021 — один миллиард.

Киев рассчитывал на получение пятого транша помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Украина ожидает получить транш в этом году, однако сроки выплат не уточняются.

Главным требованием МВФ для продолжения финансовой помощи является повышение цен на газ для конечных потребителей. Тем не менее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что цены на газ не изменятся. Ранее глава МВД Украины высказывал опасения в связи с ростом тарифов на газ: по его словам, если Киев удовлетворит требования фонда, протестов среди населения не избежать.