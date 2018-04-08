Украинские ученые рассказали, чем опасен прием аспирина

Прием аспирина может стать причиной возникновения астмы и удушья.

Такое заявление сделали украинские исследователи из Ивано-Франковского национального медицинского университета. Они в течение четырех лет изучали влияние аспирина на организм человека на электронном, генетическом и микроскопическом уровнях.

По их словам, негативное воздействие, вызывающее астму и удушье, может быть вызвано приемом аспирина у людей с повышенной чувствительностью к препарату.

Причина заключается в том, что у этих людей нарушен метаболизм арахидоновой кислоты, которая участвует в нарушении обмена веществ и приводит к возникновению астмы. Данная патология существует, но до сих пор ее не умеют лечить, пояснили медики.

Эксперты уверены, что они сделали первый шаг к решению проблемы, связанной с метаболизмом арахидоновой кислоты.