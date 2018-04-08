Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского театра «Школа современной пьесы», в котором служила актриса.

47-летняя Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля. Прощание с артисткой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы». Похороны пройдут в Пензе.

Анжелика Волчкова известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды», в «Школе современной пьесы» актриса служила с 1995 года. Звание заслуженной артистки России Волчкова получила в 2004 году.