Уже 9 стран требуют срочного созыва СОВБЕЗа ООН по Сирии

Девять государств призвали собрать в понедельник, 9 апреля, экстренное заседание Совета Безопасности ООН после сообщений о химатаке в Сирии.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдёт в понедельник», — говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании при ООН в Twitter.

Ранее министерство иностранных дел Сирии заявило, что обвинения в адрес сирийской армии о применении химического оружия скучны и неубедительны.