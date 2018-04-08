В праздновании Пасхи в России приняли участие 4,3 млн человек

Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что в пасхальных мероприятиях приняли участие более 4,3 млн человек в 7,4 тысячи населенных пунктов России, сообщает «Интерфакс».

Представитель МВД уточнила, что в ночь с 7 на 8 апреля состоялось свыше 11,5 тысячи богослужений, торжественных литургий, крестных ходов.

Правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали 56 тысяч сотрудников МВД во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян, отмечающих Пасху, с праздником Христова Воскресения. Глава государства посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.