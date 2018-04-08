В России прокомментировали слова Порошенко об окончании тяжёлых испытаний Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что самые тяжёлые испытания для Украины уже позади.

«Порошенко, видимо, свои финансовые победы выдаёт за державное достижение. Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живёт по принципу «государство — это я», — заявил депутат в беседе с журналистами RT.

Как сообщала «Русская Весна», Порошенко в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети, написал, что самые тяжёлые испытания для страны позади.

Кроме того, 7 апреля он заявил, что война в стране закончится победой Киева.