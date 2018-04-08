В Рязанской области России нашли огромный след великана

Очередное доказательство проживания на земле великанов нашел житель Рязанской области России Парамон Рязанцев.

Так, мужчина обратил внимание на странную форму одного озера, которое образовалось близ Алеканово.

Водоем славится не только причудливой формой и размерами, но и особой энергетикой, которая, по рассказам местных, способна излечивать. Некоторые люди смогли восстановить зрение, волосы на голове и исцелиться от других заболеваний.

По мнению экспертов, чудо заключается в сильной энергетике великанов, которая сохранилась на территории их проживания.

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