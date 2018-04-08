В Венгрии проходит парламентские выборы

8 апреля в воскресенье в Венгрии проходят парламентские выборы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Голосующие будут отмечать два бюллетеня – по одномандатным округам и по партийным спискам. По данным опросов, партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана может получить около 50 процентов. В выборах также участвуют движение «За лучшую Венгрию», партия «зеленых», «Политика может быть иной» и другие политические силы.

Ранее сообщалось, что МИД Украины упрекнул Венгрию в имперском мышлении.

Фото: politeka.net