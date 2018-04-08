В Венгрии проходят парламентские выборы

В Венгрии в воскресенье начались парламентские выборы. Около восьми миллионов избирателей определят состав Национального собрания — однопалатного парламента из 199 депутатов.

Свыше 10 тысяч участков для голосования открылись в 7:00 мск и закроются в 20.00 мск. Первые неофициальные результаты выборов ожидаются в полночь.

Фаворитом выборов считается правящая с 2010 года партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», у которой в коалиции с Христианско-демократической народной партией в прежнем парламенте было 131 место. Согласно прогнозам социологов, лидер «Фидес», действующий премьер-министр Виктор Орбан имеет все шансы в третий раз возглавить правительство. По данным соцопросов, его готовы поддержать почти половина избирателей, сообщают венгерские СМИ.

Выборы проходят по смешанной избирательной системе. Избиратели имеют по два голоса — один отдают за политическую партию с её списком кандидатов в депутаты, второй голос за кандидата по одномандатному округу. В итоге 106 депутатов избирается по округам, а 93 парламентария — по партийным спискам. Партиям для вхождения в Нацсобрание надо получить не менее пяти процентов голосов, порог для коалиций составляет 10 процентов.

Всего в выборах участвуют 23 партии. Впервые допущена к ним пародийная Партия двухвостой собаки, существующая с 2006 года, но официально зарегистрированная в 2014 году. Она обещает избирателям абсурдные проекты — вечную жизнь, мир во всём мире, один рабочий день в неделю, два заката в сутки, бесплатное пиво и низкие налоги.

Ведущей оппозиционной силой является праворадикальное движение «Йоббик» (Движение за лучшую Венгрию), которое по предварительным прогнозам может рассчитывать на 20 процентов голосов. Чуть меньше сейчас поддержка у Соцпартии.

Предыдущие выборы в Национальное собрание состоялись 6 апреля 2014 года. Партия Виктора Орбана «Фидес» получила 52,73 прцоента голосов, Соцпартия — 19,30 процента, «Йоббик» — 16,67 процента.

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