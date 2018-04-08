В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске

Первые в текущем году тренировки по полетам с грузами на внешней подвеске стартовали с летчиками соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае.

К мероприятиям, направленным на подготовку к пожароопасному периоду, привлекаются экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и крупнейших в мире серийно выпускаемых транспортных вертолётов Ми-26.

Летчики отрабатывают задачи по взлету, посадке, полету в заданный район, аэронавигации.

Основное внимание уделено выполнению нормативов по закреплению внешней подвески для перевозки грузов и самих грузов, имитирующих водосливные устройства.

При выполнении полетов вертолетчики отрабатывают взлет с грузом, полет в заданный район и зависание в воздухе (в учебных целях используются специальные грузы массой от 1,5 до 3 тонн).

По завершению тренировок с летчиками будет проведено летно-тактическое учение по тушению условного лесного пожара с применением водосливных устройств, в том числе в специальных водоемах будет произведен забор воды.