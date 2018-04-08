Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке

Военнослужащие воинских частей Центрального военного округа совершенствуют свои физические навыки ходе выдвижения на занятия по боевой подготовке.

Кроме интенсивных занятий по физической подготовке и утренней зарядки с военнослужащими проводится попутная физическая подготовка в виде марш-броска к месту проведения полевых занятий. Особое внимание на физических тренировках уделяется выносливости, силе и быстроте. Нагрузки для военнослужащих повышаются с учетом индивидуальной подготовленности военнослужащих.

Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование военно-прикладных навыков и полевой выучки военнослужащих.