Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения-2018»

Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступила на официальной pre-party с композицией, которую исполнит на конкурсе, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в Москве на сцене Vegas Кунцево 7 апреля, в день рождения певицы. Самойлова представила песню I Won't Break, над созданием которой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

«Евровидение-2018» состоится в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Юлия Самойлова выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая. Финал пройдет 12 мая.