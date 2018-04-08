«Заплатите большую цену»: Трамп пригрозил Путину из-за химатаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что виновники новой химатаки в Сирии заплатят за нее большую цену.

В своем Twitter американский лидер написал: «Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины».