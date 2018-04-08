Звездный Instagram: отдых, откровенные селфи и подготовка к грандиозному марафону

Наталья Водянова и Яна Рудковская

Миновала первая неделя апреля. Чем в эти дни занимались знаменитости? Скучать им, поверьте, было некогда.

Так, Ксения Собчак и Максим Виторган делятся солнечными кадрами из Таиланда, сестры Кардашьян-Дженнер продолжают публиковать откровенные селфи, Эмили Ратажковски и Алессандра Амбросио мотивируют нас на занятия спортом, беременная Ева Лонгория в преддверии родов наслаждается солнечными ваннами у бассейна.

А вот Наталья Водянова и Полина Киценко начали подготовку к Зеленому марафону "Бегущие сердца", который состоится 27 мая и регистрация на который только-только открылась. Команда NEWSTES.RU, кстати, в этом году тоже бежит =)

Как другие звезды провели последние семь дней — в нашей Instagram-подборке. Приятного просмотра!

Ксения Собчак

Тина Канделаки

Татьяна Навка с дочерью и Екатерина Варнава

Елена Исинбаева

Наталья Водянова

Полина Киценко с дочерью

Матильда Шнурова

Елена Крыгина

Ника Белоцерковская

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева

Дима Билан

Сергей Лазарев

Полина Гагарина

Кети Топурия

Эмин Агаларов

Дженнифер Лопес

Леди Гага

Николь Шерзингер

Ким Кардашьян

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Юнес Бенджима и Кортни Кардашьян

Белла Хадид

Алессандра Амбросио

Даутцен Крез

Нина Агдал

Эшли Грэм

Ани Лорак

Светлана Лобода

Светлана Бондарчук

Кристина Асмус

Виктория Дайнеко

Мария Кожевникова

Анастасия Ивлева и Анна Седокова

Альбина Джанабаева

Вера Брежнева

Рената Литвинова

Ольга Серябкина

Наталья Подольская

Эмили Ратажковски

Дуэйн Джонсон

Эмбер Херд

Серена Уильямс с дочерью

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Блейк Лайвли

Бар Рафаэли и Ади Эзра

Ева Лонгория

Харпер Бекхэм

Селена Гомес

Синди Кроуфорд

Кайя Гербер