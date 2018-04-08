Звездный Instagram: отдых, откровенные селфи и подготовка к грандиозному марафону

Наталья Водянова и Яна Рудковская
Миновала первая неделя апреля. Чем в эти дни занимались знаменитости? Скучать им, поверьте, было некогда.
Так, Ксения Собчак и Максим Виторган делятся солнечными кадрами из Таиланда, сестры Кардашьян-Дженнер продолжают публиковать откровенные селфи, Эмили Ратажковски и Алессандра Амбросио мотивируют нас на занятия спортом, беременная Ева Лонгория в преддверии родов наслаждается солнечными ваннами у бассейна.
А вот Наталья Водянова и Полина Киценко начали подготовку к Зеленому марафону "Бегущие сердца", который состоится 27 мая и регистрация на который только-только открылась. Команда NEWSTES.RU, кстати, в этом году тоже бежит =)
Как другие звезды провели последние семь дней — в нашей Instagram-подборке. Приятного просмотра!
Ксения Собчак
Тина Канделаки
Татьяна Навка с дочерью и Екатерина Варнава
Елена Исинбаева
Наталья Водянова
Полина Киценко с дочерью
Матильда Шнурова
Елена Крыгина
Ника Белоцерковская
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева
Дима Билан
Сергей Лазарев
Полина Гагарина
Кети Топурия
Эмин Агаларов
Дженнифер Лопес
Леди Гага
Николь Шерзингер
Ким Кардашьян
Кайли Дженнер
Кендалл Дженнер
Юнес Бенджима и Кортни Кардашьян
Белла Хадид
Алессандра Амбросио
Даутцен Крез
Нина Агдал
Эшли Грэм
Ани Лорак
Светлана Лобода
Светлана Бондарчук
Кристина Асмус
Виктория Дайнеко
Мария Кожевникова
Анастасия Ивлева и Анна Седокова
Альбина Джанабаева
Вера Брежнева
Рената Литвинова
Ольга Серябкина
Наталья Подольская
Эмили Ратажковски
Дуэйн Джонсон
Эмбер Херд
Серена Уильямс с дочерью
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Блейк Лайвли
Бар Рафаэли и Ади Эзра
Ева Лонгория
Харпер Бекхэм
Селена Гомес
Синди Кроуфорд
Кайя Гербер