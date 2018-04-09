20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил своей гражданской жене Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу, заключить официальный брак.

«Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!» — написал нардеп на своей странице в соцсети в воскресенье, 8 апреля.

На опубликованном видео скандальный нардеп рассказывает собравшимся за столом новость о грядущем бракосочетании, которое запланировано на 2 июня.

Он пояснил, что скоро в ЗАГС пойдет их с Роситой дочь, поэтому откладывать свадьбу дальше уже бессмысленно.