20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил своей гражданской жене Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу, заключить официальный брак.
«Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!» — написал нардеп на своей странице в соцсети в воскресенье, 8 апреля.
На опубликованном видео скандальный нардеп рассказывает собравшимся за столом новость о грядущем бракосочетании, которое запланировано на 2 июня.
Он пояснил, что скоро в ЗАГС пойдет их с Роситой дочь, поэтому откладывать свадьбу дальше уже бессмысленно.
«20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, у нас есть лучшая», — сказал Ляшко.