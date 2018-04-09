Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах 

Японский премьер Синдзо Абэ во время визита в Соединенные Штаты намерен напрямую попросить лидера США Дональда Трампа поднять вопрос о похищенных гражданах Японии на переговорах с Северной Кореей, сообщает Kyodo.

Его визит назначен на 17 апреля. В Соединенных Штатах он пробудет четыре дня.

Премьер-министр Японии хочет достигнуть реальных результатов в решении проблемы японцев, которых северокорейская разведка похитила в 70-е годы. Некоторые из них через какое-то время вернулись в Японию, но вопрос закрытым все еще не считают. Местное правительство намерено прояснить все подробности похищения и найти остальных пропавших.

Тем временем, КНР, Республика Корея и Япония начали согласовывать детали встречи, которая назначена на 9 мая в японской столице.