Агаларов выкупил свой самолет у банка из-за «кремлевского доклада»

Бизнесмену Аразу Агаларову после публикации «кремлевского списка» пришлось погасить кредит на 20 млн долларов в американском банке Stonebriar Commercial Finance. Он рассказал РБК, что в противном случае кредитная организация грозилась конфисковать заложенный им Gulfstream G550. Ранее бизнесмен сообщал, что приобрел самолет за 44 млн долларов.

Бизнесмен рассказал изданию, что в конце января после публикации «кремлевского доклада» представители банка поставили его в известность, что, если он не погасит кредит, будет конфискован его самолет. Агаларов сообщил, что 20 млн долларов он был вынужден «закрыть своими деньгами». Он также уточнил, что основным кредитором его компании Crocus Group является Сбербанк, и с западными банками она не работает. На запрос РБК в пресс-службе Stonebriar Commercial Finance не ответили.

Напомним, после публикации «кремлевского доклада» его авторы утверждали, что внесение в этот список физически лиц не означает введения против них санкций.