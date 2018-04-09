Акции «Русала» обвалились на 49% из-за риска технического дефолта

Включение «Русала» в новый санкционный список США может привести «к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы [компании "Русал" и ее "дочек"]», говорится в пресс-релизе группы, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

Технический дефолт возникает, когда заемщик физически не может выполнить договор займа — отдать долг или его часть, или предоставить требуемые документы (например, годовой отчет).

По оценке «Русала», санкции в отношении группы, вероятно, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы.

Публикация годового отчета может быть отложена, отмечается в сообщении.

На этом фоне акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже упали на 49%.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских компаний, бизнесменов и чиновников. В числе прочих санкции затронули Олега Дерипаску и его компанию «Русал», теперь лишенную возможности продавать в США алюминий.