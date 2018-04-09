Акира Нисино стал главным тренером сборной Японии, которая сыграет на ЧМ-2018

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Акира Нисино назначен главным тренером сборной Японии по футболу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на Японскую футбольную ассоциацию (JFA).

Японский специалист Нисино сменил у руля команды боснийца Вахида Халилходжича, об отставке которого было объявлено в понедельник.

Нисино ранее тренировал японские клубы "Касива Рейсол", "Виссел Кобе", "Нагоя Грампус" и "Гамба Осака", который привел к победе в азиатской Лиге чемпионов в 2008 году. Также он возглавлял молодежную сборную Японии, занимал пост технического директора JFA.

Японцы на групповой стадии чемпионата мира-2018 в России сыграют с командами Колумбии, Польши и Сенегала.