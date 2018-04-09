Алекс Родригес поделился «новой» версией знакомства с Дженнифер Лопес

Алекс Родригес впервые посетил шоу Эллен Дедженерес. Во время разговора с ведущей, профессиональный американский бейсболист еще раз рассказал историю знакомства с Дженнифер Лопес. Но «новая» версия вызвала много вопросов у ведущей, ведь по ее мнению она отличается от той, которую раннее рассказывала сама Джей Ло.



«Я смело могу назвать тот день самым счастливым в моей жизни, — начал Алекс. — У меня был запланирован ланч с двумя женщинами из моего офиса. Не буду рассказывать скучных подробностей. Короче, в какой-то момент я вышел на улицу и понял, что забыл, где припарковал свой автомобиль. Ни одного предположения! Прошло 10-15 минут, я сидел на парковке, был расстроен, и тут кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся и не узнал эту девушку. Это была Дженнифер, но одета она была, как ее героиня Харли из «Оттенков синего». В джинсах и массивных ботинках. Я завис на несколько секунд, и тогда она сказала «Это я, Дженнифер». Я сказал: «О Боже, Дженнифер! Ты прекрасно выглядишь!» Я был так смущен, очень нервничал. Ну, мы все знаем, насколько потрясно выглядит Дженнифер. У нас завязался разговор, я сказал, что сейчас все время провожу в ЛА, работаю, спросил, чем она занимается. Вечером я пришел домой и сразу позвонил ей.»

Эллен как никто другой может утверждать о различии историй, ведь именно в ее студии она была рассказана самой Дженнифер. По словам Эллен, Джей Ло сказала, что это Алекс подошел к ней первым, когда она сидела за столиком в кафе.



«Кто-то из вас лжет,» — заявила Эллен.

Чтобы проверить правдивость слов бойфренда, Эллен предложила позвонить Дженнифер по Facetime. Правда, певица подтвердила версию баскетболиста. «Хорошо, мы посмотрим запись твоего интервью», — ответила ей на это Эллен. Правда, проблемы с памятью оказались всё же у ведущей. «Я обедала в одном ресторане, ела салат «Кобб» и мексиканский суп «Тортилья» — как вдруг увидела его, он проходил мимо. Я выбежала из ресторана и почему-то мне захотелось похлопать его по плечу и сказать: «Привет, Алекс!». Дальше банальный диалог. Я спросила его: «Что он делает в ЛА?» Он ответил: «Я теперь живу здесь, а что насчет тебя?» Я ответила, что жила тут всегда. Мы решили как-нибудь встретиться. Я сказала, что он может найти меня, ведь у него есть мой номер телефона. А потом он написал мне сообщение и пригласил на ужин, — рассказывала Джей Ло на шоу Эллен Дедженерес.



На прошлогоднем шоу с Дженнифер Эллен переживала за счастье певицы, но как видно по последним событиям — волноваться не стоит. Напомним, что на прошлой неделе Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали годовщину отношений, что подогрело слухи о скорой свадьбе звезд. Джей Ло сразу опровергла догадки и сообщила, что они с Алексом пока не торопят события. Но похоже, Родригес настроен на длительные отношения.

Экс-бейсболист приобрел одну из самых дорогих квартир в Нью-Йорке — апартаменты в 96-этажном небоскребе 432 Park Avenue, который известен как самое высокое жилое здание в западном полушарии. Купил он жилье за 15 миллионов долларов. Квартира находится на 36 этаже и занимает 425 м?. Апартаменты включают 3 спальни, гардеробную, библиотеку, 2 гостиных комнаты и просторную столовую. Почти все окна нового жилья Дженнифер и Алекса выходят на Центральный парк.