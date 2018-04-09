Александра Черно не может забыть былые обиды

У вас всё так просто и легко... «не можешь простить, брось его!» Я читаю комментарии и я просто в шоке от вашей злобы. Прям несчастливы вы в своей жизни, раз такой грязью меня поливаете. Жесть. Лучше совет дали бы, как отпустить это насовсем и забыть.Не важно, в отношениях, не в отношениях, меня гложет от того, что мой мужчина, любя меня, был с другой женщиной. Тем более, что когда это произошло, у нас всё шло к примирению. Он со слезами на глазах на лобном говорил о том, как сильно меня любит и как хочет всё вернуть обратно.В предыдущих отношениях, когда мне изменили - я ушла сразу же, не оборачиваясь. Перетерпела боль, переплакала, и всё собственно. Здесь я так не могу, потому что я слишком люблю. Я не готова терять Иосифа. Он изменился, это факт. Если бы он вёл себя так на протяжении всех наших отношений и не изменял бы, вообще бы не было тогда вопросов. Но и жить с багажом прошлых обид, измен, и всех этих кругов ада с острова я тоже больше не могу. Картинки сами собой всплывают перед глазами. Как всё отпустить? Как простить и стереть из памяти, чтобы более это не беспокоило нашу жизнь никогда?