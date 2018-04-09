«Альфа-банка» может передать кредиты ВПК оборонному банку

Член правления «Альфа-банка», соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин сообщил РБК, что «Альфабанк» станет первым частным банком, который намерен передать свой кредитный портфель в сфере ОПК оборонному банку, создаваемому на базе Промсвязьбанка (ПСБ).

Возможно, речь идет о кредитах на сумму свыше 29 млрд рублей.

«Банк ничего не теряет — у нас исторически на балансе оборонных предприятий с 2010 года становилось меньше, потому что банк не вошел в список уполномоченных банков, имеющих право работать с оборонными предприятиями», — отметил он, но не уточнил, о каком объеме кредитов может идти речь.

Обсуждение передачи кредитного портфеля представитель «Альфа-банка» и ПСБ могут обсудить уже на этой неделе. Об этом сообщил РБК информированный источник.

ПСБ пока на запрос издания не ответил, в «Альфа-банке» комментировать стадию обсуждения вопроса отказались.