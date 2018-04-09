Апелляционный суд отказал «дочке» Siemens в возвращении «крымских турбин»

Девятый арбитражный апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу «Сименс технологии газовых турбин» на решение Арбитражного суда Москвы по иску Siemens о признании недействительными договоров с «Технопромэкспортом» на поставку газовых турбин, сообщает ТАСС.

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Кроме того, суд принял решение отказать также и в возврате указанного промышленного оборудования.

В январе столичный арбитраж уже решил отказать компании «Сименс технологии газовых турбин», которое является совместным предприятием немецкого концерна и «Силовых машин», в удовлетворении иска к структурам госкорпорации «Ростех» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» — о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин.

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