Атака в Донбассе на Пасху: озвучены подробности и исход боя между ополчением и ВСУ

В хрониках Новороссии сообщается об обострении ситуации на линии разграничения сторон в Донбассе.

Украинские войска атаковали позиции ополчения в великий православный праздник – Пасху. В частности, украинские силовики предприняли попытку атаки на позиции ВС ДНР в районе Горловки.

По данным, озвученным представителем Минобороны ДНР Эдуардом Басуриным, вечером в воскресенье, 8 апреля, диверсанты в районе н.п. Зайцево попытались взять в плен бойцов ополчения. В результате завязался интенсивный бой, в ходе которого украинская сторона понесла немалые потери – двое военных погибли, еще четверо получили ранения.

Потери также понесли и ВС ДНР – погибли двое бойцов. Атака украинских силовиков была отбита.

Как отметил Эдуард Басурин, данный инцидент подтверждает то, что Киев решил отказаться от соблюдения ранее заключенного «пасхального перемирия». По мнению представителя народной республики, действия украинской стороны в настоящий момент направлены на подготовку условий для разворачивания новой агрессии против населения Донбасса.