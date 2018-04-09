Австралийцы планируют заразить карпов герпесом или лишить их дочерей

Австралийские ученые, работающие над Национальным планом борьбы с карпами (National Carp Control Plan, NCCP), рассказали об оценке возможных рисков при реализации государственной программы по искоренению карпов.

Обыкновенные карпы, известные также под названием сазаны (Cyprinus carpio) были завезены в австралийские реки в XIX веке. Неприхотливые в еде и лишенные угрозы со стороны хищников, они быстро размножились. Сейчас в бассейне крупнейшей австралийской реки Муррей на долю карпов приходится около 80 – 90 % биомассы. Поедая водную растительность, они лишают пищи местных рыб, нанося серьезный ущерб их популяциям. Размер экономического ущерба, наносимого карпом, оценивают в 500 миллионов долларов в год. В 2016 году для борьбы с инвазивным видом в Австралии решено было использовать разновидность вируса герпеса, поражающую именно этих рыб – герпесвирус карповых 3 (CyHV-3). Зараженные карпы живут не более двух суток.

Нынешнее исследование было посвящено возможным побочным эффектам такой меры, как в отношении экосистем, так и здоровья людей. Координатор NCCP Мэтт Барвик сообщил, что передача герпеса карпов человеку исключена. Для проверки это были привлечены эксперты по вирусам, способным переходить от одного вида-хозяина к другому.

Однако австралийцы обеспокоены также тем, что большое количество погибших от вируса рыб окажет губительное воздействие на речные экосистемы и ухудшит качество воды. При разложении умерших рыб значительно снизится содержание кислорода в воде, что вызовет гибель рыб других видов, и процесс станет неконтролируемым. Для проверки этого в начале 2018 года ученые заразили небольшую популяцию карпов близ Берри в Южной Австралии и оценили последствия. Испытание охватывало водно-болотные угодья на площади 2,5 гектара. Общая масса умерших карпов составила около шести тонн. Оценка последствий, в частности – содержания кислорода в воде после разложения рыб, по словам Мэтта Барвика, продолжается в настоящий момент.

Существует альтернативный план борьбы с карпом, согласно которому, следует применить специально разработанный метод генетической модификации карпа, после чего карпы будут приносить только мужское потомство. В таком случае за несколько поколений численность карпов должна значительно снизиться. Окончательное решение правительство Австралии должно принять к концу года.