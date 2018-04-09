Бельгийский велогонщик скончался в больнице после падения на гонке "Париж - Рубэ"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бельгийский велогонщик Михаэл Голартс, перенесший сердечный приступ во время гонки "Париж - Рубэ", скончался в больнице, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что 23-летний Голартс после падения на втором секторе брусчатки гонки, которая проходила во Франции, перенес остановку сердца, был реанимирован и отправлен на вертолете в больницу города Лилль.

"С невероятной печалью мы вынуждены сообщить о потере нашего велогонщика и друга Михаэла Голартса. Он покинул нас в воскресенье вечером в 22:40 в больнице Лилля, находясь в окружении семьи и любящих его людей. Он умер от остановки сердца, вся медицинская помощь оказалась бесполезной", - говорится в сообщении команды Veranda's Willems-Crelan-Charles, за которую выступал Голартс.