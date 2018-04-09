Белый дом обсудит новые санкции против России в связи с химатакой в Сирии

Уже на этой неделе в администрации президента США обсудят новые санкции против России, которые представит советник Дональда Трампа Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к Госдепу США.

Санкции — один из возможных ответов на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума под Дамаском. По данным сирийской неправительственной организации «Белые каски», оппозиционной президенту Башару Асаду, в результате погибли не менее 70 человек.

Власти Сирии и Минобороны РФ называют атаку выдумкой.

США обвинили в атаке режим Асада и поддерживающие его Россию и Иран.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену», — написал в твиттере Дональд Трамп.

По словам источника «Коммерсанта» в российском военном ведомстве, в начале следующей недели Трамп может принять решение о ракетном обстреле сирийских войск — после получения докладов от своих советников по нацбезопасности.

В свою очередь, начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил о том, что США готовят такие удары, в связи с чем в Средиземном и Красном морях уже созданы группировки из кораблей с крылатыми ракетами.