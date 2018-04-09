Белый дом предостерёг британцев от поездки на ЧМ-2018

Белый дом предостерег болельщиков из Великобритании от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, сообщает в понедельник британская газета The Telegraph.

В администрации президента США заявили, что после высылки дипломатов из России в связи со скандалом вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британцы и американцы будут менее защищены, поскольку не смогут получить поддержку. В этой связи в Белом доме призвали футбольных фанатов «дважды подумать» перед тем, как покупать билеты на мундиаль.

В Вашингтоне также отметили, что «дело Скрипаля» нанесло ущерб сотрудничеству США и России в сфере защиты от терроризма в то время, когда, по мнению представителя Белого дома, любое спортивное соревнование является целью террористов.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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