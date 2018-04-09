Боевики не снижают числа обстрелов в Донбассе: карта АТО

Всего за прошлые сутки зафиксировано 35 прицельных обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. В результате обстрелов пятеро украинских защитников получили ранения.

На Луганском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов. Максимальную активность враг снова проявлял вблизи Луганского, где неоднократно состоялись обстрелы из минометов. После 20:00, в течение трех часов, зафиксирован разрыв более 40 мин калибров 120 и 82 мм.

Огневые провокации, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противник вел в районе Валуйского, Крымского и Светлодарска Причем вблизи Светлодарска наблюдалось ведение огня вражеского снайпера.

В то же время на Донецком направлении зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов. Противник неоднократно вел провокационный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам вблизи Водяного, Лебединскго, Широкино, Авдеевки, Каменки, Талаковки, Павлополя, Пищевика, Богдановки, Гнутово, а также шахты Бутовка. В районе Широкино зафиксировано ведение огня вражеского снайпера.

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