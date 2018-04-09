Более 20 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в Индии

В Индии вблизи города Нерпер в штате Химачал-Прадеш школьный автобус упал в ущелье, в результате чего не менее 24 детей и трех взрослых погибли. Об этом сообщает HT India.

«27 человек, в том числе 24 ребенка, погибли когда школьный автобус упал в ущелье в районе Кангра», — сказал представитель местных властей.

По словам главы местной полиции, все погибшие школьники были моложе 10 лет, водитель и два учителя также погибли. Число жертв может вырасти, так как многие ученики оказались зажатыми в автобусе.

Как рассказывают очевидцы, водитель потерял управление на изогнутом участке дороги и автобус упал в ущелье глубиной около 60 метров.

Ранее сообщалось, что в Канаде попал в ДТП автобус с хоккейной командой, в результате чего 14 человек погибли.

Фото: HT India